Più smart working e meno emissioni quanto inquina davvero un giorno di lavoro in ufficio

Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento dello smart working come modalità di lavoro, spostando molte attività dall’ufficio a casa. Questa tendenza ha portato a una riduzione delle emissioni legate agli spostamenti quotidiani dei lavoratori. Secondo alcune analisi, un giorno di lavoro in ufficio comporta un certo livello di inquinamento, mentre lavorare da remoto può contribuire a diminuirlo. La questione ambientale si intreccia così con le nuove pratiche lavorative.

Lo smart working non è più soltanto uno strumento di flessibilità organizzativa o un benefit per i lavoratori, ma ora anche uno strumento di sostenibilità ambientale. A confermarlo è uno studio condotto da ricercatori dell’Enea e della Banca d’Italia, che ha analizzato l ’impatto del lavoro da remoto sulle emissioni di CO2 attraverso un questionario somministrato a 4.255 dipendenti. Smart working, quanto si inquina (meno) lavorando da casa. Dai dati emersi: una giornata di lavoro da remoto può ridurre le emissioni di CO? fino al 75% rispetto a una giornata trascorsa in presenza. Questo calo è garantito dalla sola riduzione degli spostamenti quotidiani casa-lavoro, che rappresentano ancora oggi una delle principali fonti di emissioni indirette legate all’attività lavorativa;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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