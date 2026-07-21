Quanto hanno guadagnato le Nazionali ai Mondiali | Spagna milionaria tutti i premi

Le nazionali che hanno partecipato ai Mondiali 2026 hanno ricevuto premi in denaro, con la Spagna che ha ottenuto una cifra superiore a un milione di euro. La finale si è giocata tra la squadra spagnola e l’Argentina, con la vittoria della prima. La ripartizione dei premi è stata definita al termine del torneo, con tutte le squadre coinvolte che hanno ricevuto una somma in base alla posizione finale e alle prestazioni.

I Mondiali 2026 si sono conclusi con la vittoria della Spagna in finale sull’Argentina. Un dato che ha reso definitiva anche la suddivisione dei premi in denaro per le 48 nazionali partecipanti Il Mondiale 2026 ha emesso il suo ultimo verdetto con la finale disputata domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford e vinta con merito dalla Spagna su un’Argentina arrivata in evidente deficit fisico alla sfida decisiva. – calciomercato.it (foto Ansa) Spagna che è tornata a alzare una Coppa del Mondo a 16 anni di distanza dal trionfo in Sudafrica e che difenderà il trofeo da nazione ospitante nella prossima edizione del Mondiale prevista nel 2030 (quella del Centenario) e che si disputerà anche in Marocco e Portogallo con 3 partite divise equamente tra Uruguay, Paraguay e Argentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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