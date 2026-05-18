Nella finale del talent sono stati distribuiti premi in denaro e contratti ai partecipanti. Lorenzo Salvetti ha ricevuto 157 mila euro, risultando il concorrente con la cifra più alta. Tutti gli altri finalisti hanno ottenuto premi variabili e opportunità di lavoro. I premi sono stati assegnati in base alle posizioni raggiunte durante la competizione, con cifre e premi che variano tra i partecipanti. La somma complessiva distribuita ha superato diverse centinaia di migliaia di euro.

La finale del talent assegna cifre importanti e contratti ai concorrenti: Lorenzo Salvetti guida la classifica dei guadagni, ma anche gli altri finalisti portano a casa premi e opportunità. Ieri, 17 maggio, è andata in onda la finale di Amici 25, uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione. A conquistare la vittoria assoluta è stato Lorenzo Salvetti, vincitore della categoria canto, al termine di una serata ricca di esibizioni, sfide e colpi di scena. Nel corso della puntata finale sono stati inoltre assegnati premi in denaro, borse di studio e contratti discografici a diversi allievi della scuola. I premi della finale: tra gettoni d'oro, contratti e borse di studio La finale non ha incoronato solo un vincitore, ma ha premiato numerosi talenti con riconoscimenti economici e opportunità professionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 finale premi: 157mila euro a Lorenzo, ecco quanto hanno guadagnato tutti

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