Quando una Ferrari volò sulle Dolomiti con l' Esercito
Nel marzo del 2011, una Ferrari FF è stata fatta volare sopra le Dolomiti durante un evento di presentazione. La vettura, dotata di quattro ruote motrici e capace di trasportare quattro persone, è stata coinvolta in uno spettacolare volo, con l’Esercito presente. La scena ha suscitato grande attenzione, con la vettura che ha attraversato l’aria sopra il paesaggio montano.
Nel marzo del 2011, Ferrari scelse di presentare la sua ultima e più radicale creazione in modo spettacolare. La vettura era la FF (acronimo di Ferrari Four: quattro posti e, per la prima volta nella storia del Cavallino, quattro ruote motrici). Per dimostrare l'efficacia del nuovo sistema di trazione integrale brevettato 4RM, la casa emiliana decise di organizzare i test stampa internazionali sulle nevi dell'Alto Adige, allestendo una pista di ghiaccio a 2.350 metri di quota, sulla cima del Plan de Corones., UnicaTrattandosi dell'area di partenza delle piste da sci, la vetta era raggiungibile esclusivamente tramite gli impianti di risalita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Per Bruno Giacomelli, un ragazzo di 23 anni, sentirsi dire una cosa del genere da Enzo Ferrari significava davvero prendere il volo. La puntata completa con Bruno Giacomelli è online su YouTube e Spotify. #motorismo #proveliberepodcast #storiedimotori facebook