Quando una Ferrari volò sulle Dolomiti con l' Esercito

Notizia in breve

Nel marzo del 2011, una Ferrari FF è stata fatta volare sopra le Dolomiti durante un evento di presentazione. La vettura, dotata di quattro ruote motrici e capace di trasportare quattro persone, è stata coinvolta in uno spettacolare volo, con l’Esercito presente. La scena ha suscitato grande attenzione, con la vettura che ha attraversato l’aria sopra il paesaggio montano.