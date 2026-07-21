Nel marzo 2011, Ferrari ha presentato la sua vettura FF con un evento spettacolare sulle Dolomiti. La vettura, dotata di quattro posti e quattro ruote motrici, rappresenta una novità nella storia della casa automobilistica. Durante la presentazione, la Ferrari ha volato sopra le montagne accompagnata dall’Esercito. La vettura è stata mostrata in un contesto che ha coinvolto anche forze militari, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico di questa collaborazione.

Nel marzo del 2011, Ferrari scelse di presentare la sua ultima e più radicale creazione in modo spettacolare. La vettura era la FF (acronimo di Ferrari Four: quattro posti e, per la prima volta nella storia del Cavallino, quattro ruote motrici). Per dimostrare l'efficacia del nuovo sistema di trazione integrale brevettato 4RM, la casa emiliana decise di organizzare i test stampa internazionali sulle nevi dell'Alto Adige, allestendo una pista di ghiaccio a 2.350 metri di quota, sulla cima del Plan de Corones. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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