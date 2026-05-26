Una donna è morta dopo essere precipitata in un canalone durante un'escursione in alta quota. La donna stava scendendo con un'amica quando è scivolata e ha perso l'equilibrio. L'incidente si è verificato nelle Dolomiti, dove le due erano partite per una gita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per la vittima. La ricostruzione dell'accaduto prosegue, mentre le autorità stanno esaminando le circostanze dell'incidente.

Doveva essere una gita fuori porta come tante, una giornata in alta quota tra le vette delle Dolomiti ancora accarezzate dalla neve. Ma quell’escursione in Val Badia, nella zona di Corvara, nel tardo pomeriggio di domenica si è invece trasformata in tragedia, spezzando una giovane vita tra le rocce dell’Alto Adige. Un destino crudele che non ha lasciato scampo a Elena Berselli, ventitreenne residente a Zola Predosa, scivolata mentre cercava di scendere verso la Val Mezdì e precipitata in un canalone dopo un volo fatale di oltre 150 metri. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in compagnia di un’amica di 26 anni, L. M., anche lei residente a Zola Predosa, con la quale aveva alloggiato a Selva di Val Gardena: insieme avevano affrontato la celebre via ferrata Pisciadù, per poi intraprendere la discesa verso la Val Mezdì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sulle Dolomiti. Precipita nel canalone scendendo con l’amica

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