Quando il sorteggio dell’ATP di Montreal 2026? Sinner al momento testa di serie n1

Il sorteggio dell’ATP di Montreal 2026 non ha ancora una data ufficiale. Jannik Sinner, al momento testa di serie numero uno, rimane iscritto al torneo. Restano incerte le decisioni sul partecipare anche a Cincinnati, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dal team. La scelta tra le due tappe ancora non è stata confermata.

Sebbene il dubbio resti lì, vivo, perché dal team ancora nulla è trapelato circa la decisione di giocare a Montreal o a Cincinnati, Jannik Sinner al momento nel Masters 1000 canadese resta iscritto. E, allo stato attuale delle cose, sarebbe lui, chiaramente, il numero 1 del tabellone. Ruolo che, in qualunque torneo, gli resterebbe almeno fino alla fine degli US Open. Per il confermato campione di Wimbledon c’è l’attesa della comunicazione su quale sarà il prosieguo dell’annata. Il tutto in un torneo che l’ha visto già non fortunato protagonista in passato: nel 2022 fu eliminato al terzo turno dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, che poi vinse il torneo nella settimana più memorabile della sua vita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sensational Sinner storms to Final! | Jannik Sinner vs Novak Djokovic | Highlights | Wimbledon 2026

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