Roland Garros 2026 domani il sorteggio | Sinner testa di serie numero 1 ecco i possibili incroci

Domani alle 14 si terrà il sorteggio del tabellone principale di Roland Garros 2026. Sinner è stato inserito come testa di serie numero 1, mentre altre posizioni e possibili incroci verranno annunciati ufficialmente in quella occasione. L’evento si svolge in un contesto di grande attenzione per il torneo, con numerosi appassionati e addetti ai lavori pronti a conoscere gli abbinamenti. La fase di estrazione determina i confronti che i giocatori dovranno affrontare nelle settimane successive.

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026, in programma domani, giovedì 21 maggio, alle ore 14.00. Nel torneo maschile Jannik Sinner partirà testa di serie numero 1 e sarà quindi collocato nella parte alta del main draw. L’evento non avrà copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Discovery Plus e HBO Max. Da numero 1 del ranking ATP, Sinner avrà una proiezione storica ben definita. L’azzurro non potrà incrociare Alexander Zverev, seconda testa di serie, prima dell’eventuale finale. In semifinale, invece, il cammino potrebbe portarlo contro uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, inseriti tra le teste di serie numero 3 e 4. 🔗 Leggi su Sportface.it

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