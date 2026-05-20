Tra poco più di ventiquattro ore si terrà il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026, l’appuntamento si svolgerà alle ore 14 e sarà trasmesso in streaming. L’evento definirà le partite di primo turno e le possibili teste di serie per il torneo, tra cui figura anche il tennista italiano. Si conosceranno così i confronti e le eventuali sfide più attese, in un torneo che si svolgerà sui campi in terra battuta a Parigi.

Mancano poco più di 24 ore al sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026 di tennis, che si terrà alle ore 14.00 di domani, giovedì 21 maggio, e sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max: nel torneo maschile l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. L’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando il sorteggio del Roland Garros e dove vederlo in streaming. Le possibili teste di serie per Sinner turno per turno

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