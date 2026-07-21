Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare sull’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, nota per le sue grotte di sale e foreste di mangrovie. L’isola, definita come una “portaerei inaffondabile”, è strategicamente posizionata e oggetto di attenzione militare. La presenza americana si è intensificata negli ultimi mesi, senza comunicazioni ufficiali sui motivi specifici di questa operazione. Qeshm rimane un punto chiave per le attività militari e commerciali nella regione.

L’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, è famosa per le labirintiche grotte di sale e le verdi foreste di mangrovie. La sua storia parte da lontano. L'isola fu menzionata da Marco Polo in seguito notata per le sue potenzialità di colonia da Vasco da Gama. Ha avuto un ruolo primario fin dal 1621, quando i portoghesi vi costruirono un forte in pietra. Fu dominata anche da francesi, tedeschi e inglesi, fino a quando, poco dopo la seconda guerra mondiale ritornò sotto il controllo dell’Iran. Su quest'isola l'esploratore inglese William Baffin fu ucciso in battaglia contro i portoghesi nel 1622. Oltre alla posizione, la natura l'ha dotata, come dicevamo, della caratteristica peculiare delle grotte saline che sono valse al "Qeshm Geopark" un riconoscimento Unesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Qeshm, la “portaerei inaffondabile” dell’Iran: perché gli Usa puntano sull’isola dello Stretto di Hormuz

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Iran, Khamenei minaccia gli USA: Anche le portaerei si possono affondare

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