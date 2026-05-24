Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si concentrano ora sul controllo dello Stretto di Hormuz, invece che sulla questione nucleare. Washington e Teheran si scambiano minacce, con il governo statunitense che avverte di essere pronto a usare la forza militare contro l’Iran. Il clima rimane acceso, mentre i mediatori cercano di trovare una soluzione per evitare escalation nella regione strategica. La situazione resta critica, senza segnali di de-escalation immediata.

Washington e Teheran continuano a minacciarsi vicendevolmente. Donald Trump afferma di essere pronto a ridurre l’Iran in cenere, se non viene a più miti consigli. La nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sempre restando nascosto, ha fatto circolare un messaggio in cui minaccia di colpire gli americani in modi e luoghi inaspettati, se non allentano la pressione militare. Tuttavia i negoziati continuano e circola una sorta di cauto ottimismo. Di cosa si tratta? In realtà quello a cui assistiamo non è un vero negoziato bilaterale, in cui i due rivali si parlano faccia a faccia. Dovremmo piuttosto parlare di un negoziato condotto dal Pakistan,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran-Usa, la questione nucleare può aspettare. Ora i mediatori puntano allo Stretto di Hormuz

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Usa-Iran, attacco nucleare o allarme mediatico Indizi, smentite e ultimatum | Giallo bomba atomica

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