Iran-Usa la questione nucleare può aspettare Ora i mediatori puntano allo Stretto di Hormuz

Da ilmessaggero.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si concentrano ora sul controllo dello Stretto di Hormuz, invece che sulla questione nucleare. Washington e Teheran si scambiano minacce, con il governo statunitense che avverte di essere pronto a usare la forza militare contro l’Iran. Il clima rimane acceso, mentre i mediatori cercano di trovare una soluzione per evitare escalation nella regione strategica. La situazione resta critica, senza segnali di de-escalation immediata.

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Washington e Teheran continuano a minacciarsi vicendevolmente. Donald Trump afferma di essere pronto a ridurre l’Iran in cenere, se non viene a più miti consigli. La nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sempre restando nascosto, ha fatto circolare un messaggio in cui minaccia di colpire gli americani in modi e luoghi inaspettati, se non allentano la pressione militare. Tuttavia i negoziati continuano e circola una sorta di cauto ottimismo. Di cosa si tratta? In realtà quello a cui assistiamo non è un vero negoziato bilaterale, in cui i due rivali si parlano faccia a faccia. Dovremmo piuttosto parlare di un negoziato condotto dal Pakistan,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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