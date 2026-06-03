Gli Usa colpiscono isola di Qeshm Raid dell' Iran sulle basi americane
Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco sull’isola di Qeshm, mentre l’Iran ha lanciato raid contro basi americane nella regione del Golfo Persico. La tensione tra le due parti si è intensificata nelle ultime ore, con operazioni militari che coinvolgono entrambi i paesi. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sulle vittime. La situazione rimane sotto osservazione, con nessuna delle parti che ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.
La crisi geopolitica e militare nel Golfo Persico ha registrato nelle ultime ore un netto inasprimento del confronto bellico, facendo registrare un serrato e violento botta e risposta militare che mette a durissimo prova la fragile tenuta del cessate il fuoco concordato lo scorso aprile e ribadito anche ieri in un posto su Truth dal presidente americano Donald Trump. Certo, si fa davvero fatica a parlare di tregua quando i sistemi difensivi degli Stati Uniti e dei loro alleati regionali hanno neutralizzato un'offensiva su vasta scala che minacciava infrastrutture strategiche e la sicurezza della navigazione commerciale. A confermare l'accaduto una nota ufficiale dello stesso Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) che ha formalmente comunicato il respingimento di molteplici attacchi coordinati dalle forze di Teheran. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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US strikes Irans Kharg Island: Why it matters
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