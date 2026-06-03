Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco sull’isola di Qeshm, mentre l’Iran ha lanciato raid contro basi americane nella regione del Golfo Persico. La tensione tra le due parti si è intensificata nelle ultime ore, con operazioni militari che coinvolgono entrambi i paesi. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sulle vittime. La situazione rimane sotto osservazione, con nessuna delle parti che ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La crisi geopolitica e militare nel Golfo Persico ha registrato nelle ultime ore un netto inasprimento del confronto bellico, facendo registrare un serrato e violento botta e risposta militare che mette a durissimo prova la fragile tenuta del cessate il fuoco concordato lo scorso aprile e ribadito anche ieri in un posto su Truth dal presidente americano Donald Trump. Certo, si fa davvero fatica a parlare di tregua quando i sistemi difensivi degli Stati Uniti e dei loro alleati regionali hanno neutralizzato un'offensiva su vasta scala che minacciava infrastrutture strategiche e la sicurezza della navigazione commerciale. A confermare l'accaduto una nota ufficiale dello stesso Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) che ha formalmente comunicato il respingimento di molteplici attacchi coordinati dalle forze di Teheran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Gli Usa colpiscono isola di Qeshm. Raid dell'Iran sulle basi americane

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US strikes Irans Kharg Island: Why it matters

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