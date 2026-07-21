Su X, Elon Musk ha espresso sostegno a Roggero, definendo la sentenza di oltre 14 anni di carcere per l’orefice piemontese come una decisione “folle” e chiedendo la condanna di giudice e pm. Contestualmente, l’orefice ha criticato la magistratura, definendo Musk “fascista malato”. Il Pd ha risposto alle accuse, affermando di non essere uno “Stato fantoccio”.

Su X l’attacco alla magistratura che ha inflitto oltre 14 anni all’orefice piemontese Calenda insorge: «Elon fascista malato». Pd pro toghe: «Non siamo Stato fantoccio». Sul caso del gioielliere Mario Roggero si schiera anche Elon Musk. Il patron di Tesla risponde a un utente su X ed esterna il suo giudizio sulla sentenza che ha mandato in carcere Roggero: «Una follia! Il giudice e il pubblico ministero», commenta Musk, «in questo caso sono coloro che meritano questa condanna». Un commento tranchant, ma per l’appunto un commento. Eppure, le opposizioni si scatenano. Carlo Calenda, leader di Azione, risponde a muso duro: «Musk è un fascista che vuole che ogni limite a Internet e ai social venga eliminato», attacca, «che predica il free speech, quello che si chiama discorso libero, ma che in realtà è un discorso d’odio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pure Musk sta con Roggero. «Sentenza folle, andrebbero condannati giudice e pm»

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