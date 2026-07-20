Elon Musk ha commentato la vicenda giudiziaria di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere, dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Musk ha affermato che il giudice e il pubblico ministero coinvolti nella sentenza dovrebbero essere condannati. La dichiarazione è stata fatta in riferimento alla decisione di condannare il gioielliere, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle motivazioni.

Elon Musk interviene sulla cronaca italiana esprimendo il suo sostegno a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza, il patron di Tesla ha attaccato la magistratura italiana: «Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna». ll commento del magnate americano è stato poi rilanciato da Andrea Stroppa, indicato come suo referente in Italia, con il messaggio: «Elon Musk dalla parte di Mario Roggero». This is insane! The judge and prosecutor in this case are the ones who deserve this sentence. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Musk interviene sul caso Roggero: «Giudice e pm andrebbero condannati»

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Elon Musk interviene sul caso Roggero: È una follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati #mario roggero x.com

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