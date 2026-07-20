Elon Musk difende Mario Roggero | Pazzesco andrebbero condannati giudice e pm
Elon Musk ha commentato la vicenda di Mario Roggero su X, criticando le decisioni giudiziarie e definendo “pazzesco” che giudice e pubblico ministero non siano stati condannati. Musk ha espresso il suo punto di vista rispondendo a un tweet di un utente, senza fornire dettagli specifici sulla causa o sui procedimenti legali coinvolti. La sua dichiarazione si è concentrata sulla percezione di ingiustizia nel procedimento giudiziario.
L’imprenditore sul X ha manifestato il suo punto di vista sulla vicenda rispondendo a un tweet di un utente. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Elon MUSK difende ROGGERO: È follia, dovrebbero essere condannati il GIUDICE e il PM
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