Pubblicazioni affisse per Damiano David e Dove Cameron | il matrimonio più atteso dell’anno in Italia

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Damiano David e Dove Cameron stanno per compiere il grande passo e questa volta non si tratta di semplici indiscrezioni o voci di corridoio. Le pubblicazioni di matrimonio sono apparse nei giorni scorsi sull’Albo Pretorio del Comune di Roma, quel documento burocratico che trasforma le promesse d’amore in un impegno formale agli occhi dello Stato. Un timbro che vale più di mille dichiarazioni social e che certifica come il matrimonio dell’anno, quello che unisce il rock italiano al cinema hollywoodiano, sia davvero alle porte. A intercettare il documento ufficiale è stato il settimanale Chi, che ha diffuso l’immagine dell’atto in cui compaiono tutti i dettagli anagrafici dei futuri coniugi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Damiano David e Dove Cameron il matrimonio si avvicina

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Conto alla rovescia per le nozze di Damiano David e Dove Cameron: affisse le pubblicazioniSono state affisse le pubblicazioni di matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, segnando l’inizio delle procedure ufficiali.

Damiano David e Dove Cameron, le nozze si avvicinano: le pubblicazioni matrimoniali sono state affisse al Comune di RomaLe pubblicazioni matrimoniali sono state affisse al Comune di Roma, segnando l’avvicinarsi delle nozze tra due artisti noti.

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