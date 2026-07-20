Sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, segnando l’inizio delle procedure ufficiali. Il loro matrimonio si avvicina e l’evento si sta preparando con i primi passaggi burocratici. La coppia ha reso pubblica la decisione di sposarsi, e ora si attende la data delle nozze. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i fan.

Manca sempre meno al matrimonio di Damiano David e Dove Cameron e sono già iniziati i primi passaggi burocratici per uno dei matrimoni più attesi dell'anno (almeno in Italia). Nei giorni scorsi, direttamente tra i documenti dell'Albo Pretorio del Comune di Roma, sono apparse le pubblicazioni di matrimonio del frontman dei Måneskin e della popstar e attrice americana. Un timbro ufficiale - intercettato da Chi - che ha fatto scattare il conto alla rovescia e che trasforma ciò che era una promessa in qualcosa di reale che sta prendendo sempre più forma. Se inizialmente i rumors mormoravano di una fuga romantica in stile siciliano a Taormina, le ultime succose novità svelano che il fatidico sì andrà in scena alla fine di settembre nella suggestiva e blindatissima cornice della Toscana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conto alla rovescia per le nozze di Damiano David e Dove Cameron: affisse le pubblicazioni

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