Le pubblicazioni matrimoniali sono state affisse al Comune di Roma, segnando l’avvicinarsi delle nozze tra due artisti noti. I due si sono incontrati nel 2022 durante gli MTV Video Music Awards e il loro rapporto è diventato pubblico nel 2023.

I due si sono conosciuti nel 2022 durante gli MTV Video Music Awards. Quello che sembrava un incontro tra due giovani artisti internazionali si è trasformato in un amore, diventato pubblico nel 2023. L’annuncio del fidanzamento era arrivato lo scorso gennaio, quando Damiano David aveva condiviso sui social una foto insieme alla compagna mentre lei mostrava un importante anello di diamanti. «Il 2026 sarà un anno bellissimo», aveva scritto il cantante, lasciando intendere che quello appena iniziato sarebbe stato un periodo speciale per entrambi. La proposta di matrimonio era stata fatta un giorno qualsiasi, mentre Dove Cameron e Damiano David erano impegnati a preparare le valigie per un viaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Damiano David e Dove Cameron, le nozze si avvicinano: le pubblicazioni matrimoniali sono state affisse al Comune di Roma

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Damiano David e Dove Cameron Amore e Matrimonio in Vista

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