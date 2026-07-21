Multe fino a 300mila euro per chi diffonde in Italia contenuti della propaganda di guerra russa già vietati dall’Ue. È uno dei passaggi chiave della proposta di legge presentata da Azione che punta a colmare il vuoto di norme nazionali sull’applicazione del regolamento europeo. Il testo – a firma dei deputati Onori e Richetti e presentato in conferenza stampa da Carlo Calenda insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno (nella foto) – individua nell’Agcom l’autorità competente per intervenire su piattaforme digitali, servizi audiovisivi e siti internet, con il potere di ordinare la rimozione dei contenuti o il blocco dell’accesso entro 24 ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Proposta di legge contro la propaganda filorussa. E intanto Mosca espelle un ufficiale italiano

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