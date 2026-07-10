Roma ha espulso due diplomatici russi, ritenuti coinvolti in attività di spionaggio. I due ufficiali facevano parte di un'operazione investigata dalla procura locale, che ha portato all'identificazione di presunti agenti russi sul territorio. La decisione è stata comunicata alle autorità di Mosca, che hanno reagito con una nota di protesta. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra i due Paesi legate a questioni di sicurezza e intelligence.

Erano il tassello russo del puzzle di spionaggio scoperto nell’inchiesta della procura di Roma: Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, addetti militari dell’ambasciata russa a Roma, sono stati espulsi per decisione del governo italiano con l’accusa di essere i contatti dei due ex 007 italiani arrestati nei giorni scorsi per aver venduto segreti e informazioni sensibili a vantaggio di Mosca. Diplomatici utilizzati come “armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia”, in “un’ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale”, ha tuonato Antonio Tajani che ha convocato alla Farnesina - per l’ennesima volta - Aleksei Paramonov. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilsole24ore.com - Spie russe, Roma espelle due diplomatici. L’ira di Mosca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spie russe ed ex 007 italiani, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata. Furia di Mosca: “Risponderemo"Roma ha espulso due ufficiali militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio.

Italia-Russia, sale la tensione. Roma espelle due militari dell’ambasciata: “Sono spie”. L’ira del Cremlino e la risposta di TajaniL’Italia ha espulso due militari dell’ambasciata russa con l’accusa di attività di spionaggio.

Temi più discussi: Spie russe, Roma espelle due diplomatici. L'ira di Mosca; Spionaggio, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa. Mosca: Reagiremo; Spie russe a Roma. Il segnale della Farnesina a Mosca; Spie russe ed ex 007 italiani, Roma espelle due addetti militari. Scontro tra ambasciatore e Farnesina: Ingerenza grave e inaccettabile.

Leggi la notizia : Roma espelle spie russe: segnale forte o solo simbolo? - L'Italia espelle due addetti militari russi per spionaggio, segnalando fermezza politica in un clima internazionale teso, ma resta il dubbio… lacronacadiroma.it/2026/07/espuls… #Russia x.com

Spie russe, Roma espelle due diplomatici. L'ira di MoscaIl Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della ... ansa.it

Spie russe ed ex 007 italiani, Roma espelle due addetti militari. Scontro tra ambasciatore e Farnesina: Ingerenza grave e inaccettabileRoma caccia due addetti militari, la Russia promette ritorsioni. Sullo sfondo, buste da 4mila euro, telefoni nascosti e dossier su Difesa e intelligence ... msn.com