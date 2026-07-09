Spioni di Mosca | la Farnesina espelle due agenti russi Allarme sicurezza ma non per Conte…

Notizia in breve

Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’ambasciata russa in Italia, ritenuti coinvolti in attività di spionaggio. La decisione è stata presa in seguito a un’indagine della Procura di Roma che ha portato alla luce queste attività. La misura è stata comunicata ufficialmente e le autorità russe sono state informate. Non sono stati forniti dettagli sulle identità degli agenti o sulle modalità operative.