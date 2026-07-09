Spioni di Mosca | la Farnesina espelle due agenti russi Allarme sicurezza ma non per Conte…
Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’ambasciata russa in Italia, ritenuti coinvolti in attività di spionaggio. La decisione è stata presa in seguito a un’indagine della Procura di Roma che ha portato alla luce queste attività. La misura è stata comunicata ufficialmente e le autorità russe sono state informate. Non sono stati forniti dettagli sulle identità degli agenti o sulle modalità operative.
«Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma». L’ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che «il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni». L’annuncio arriva dopo l’arresto dei due 007 italiani, Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale, accusati spionaggio, rivelazione di notizie di cui era vietata la divulgazione e accesso abusivo a sistemi informatici a favore di Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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