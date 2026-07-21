Prontuario farmaceutico Schillaci | A breve un incontro con Aifa
Il ministro della Salute ha annunciato che a breve si terrà un incontro con Aifa per discutere della revisione del prontuario farmaceutico. Dopo giorni di silenzio, ha confermato l’assenza di novità fino a questo momento. L’annuncio è stato fatto durante l’inaugurazione del Museo dell’Istituto superiore di Sanità. Nessuna data precisa è stata comunicata.
Dopo giorni frenetici, un lungo silenzio. Sulla revisione del prontuario farmaceutico “non c’è nessuna novità. A breve incontreremo Aifa”, fa sapere ai giornalisti il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell’inaugurazione del rinnovato Museo dell’Istituto superiore di Sanità. Di certo la questione ancora agita le imprese del settore, nel timore che l’Agenzia di via del Tritone tiri dritto. Ma a che punto eravamo rimasti? Revisione del prontuario, dove eravamo rimasti. Il ‘caso prontuario’ esplode a metà giugno. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è al lavoro da mesi sul tema, mentre impazzano le polemiche sulla crescita della spesa farmaceutica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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