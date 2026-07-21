Prontuario farmaceutico Schillaci | A breve un incontro con Aifa

Notizia in breve

Il ministro della Salute ha annunciato che a breve si terrà un incontro con Aifa per discutere della revisione del prontuario farmaceutico. Dopo giorni di silenzio, ha confermato l’assenza di novità fino a questo momento. L’annuncio è stato fatto durante l’inaugurazione del Museo dell’Istituto superiore di Sanità. Nessuna data precisa è stata comunicata.