De Gea alla Juventus? L’opzione non è ancora tramontata | a breve quell’incontro con la Fiorentina che può far saltare il banco

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento del portiere spagnolo dalla Fiorentina alla Juventus. La dirigenza bianconera sta considerando questa opzione come alternativa di alto livello ad altri candidati per la porta nella prossima stagione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la Fiorentina, decisione che potrebbe influenzare le trattative e cambiare gli scenari attuali. La situazione resta aperta, e non ci sono ancora conferme ufficiali sul futuro del giocatore.

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