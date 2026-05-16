De Gea alla Juventus? L’opzione non è ancora tramontata | a breve quell’incontro con la Fiorentina che può far saltare il banco

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento del portiere spagnolo dalla Fiorentina alla Juventus. La dirigenza bianconera sta considerando questa opzione come alternativa di alto livello ad altri candidati per la porta nella prossima stagione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la Fiorentina, decisione che potrebbe influenzare le trattative e cambiare gli scenari attuali. La situazione resta aperta, e non ci sono ancora conferme ufficiali sul futuro del giocatore.

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di Luca Fioretti De Gea alla Juventus? La dirigenza valuta il portiere spagnolo della Fiorentina come alternativa di lusso ad Alisson in vista della prossima stagione.? Le News di Juventus News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla Juve. Seguici Ora Calciomercato Juventus ultimissime: il nome di  David De Gea  torna prepotentemente d’attualità per il futuro della Signora. Secondo quanto riportato nelle Juventus news del Corriere dello Sport, l’idea di portare a Torino l’esperto  estremo difensore spagnolo  non tramonta, consolidandosi come il principale  piano B  qualora la pista  Alisson  si complicasse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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