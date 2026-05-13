La Juventus sta preparando un incontro con il Paris Saint-Germain per discutere della possibile cessione dell’attaccante francese. L’attuale giocatore ha più volte manifestato il desiderio di tornare in maglia bianconera. Le parti si riuniranno presto per definire i dettagli della trattativa e le cifre coinvolte. Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci di un interesse della società torinese per l’attaccante.

Azioni in salita per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juve. L'attaccante francese, in prestito dal Psg al Tottenham, non ha mai fatto mistero di gradire il ritorno alla Continassa e i club stanno già programmando un summit per entrare nel vivo della questione. In attesa di definire il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic e di capire se Jonathan David potrà rimanere in bianconero o regalerà al bilancio juventino una ricca plusvalenza, i dirigenti della Vecchia Signora stanno portando avanti i dialoghi con l'entourage di Kolo, che già a gennaio aveva aperto la porta al ritorno a Torino nel caso in cui il Tottenham l'avesse liberato, e con il club parigino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions o no, Juve all'assalto di Kolo Muani. A breve incontro col Psg, le cifre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Kolo Muani Juve, piovono conferme: stima reciproca con Spalletti, i bianconeri daranno l’assalto in estate. Cifre e dettaglidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora al grande ritorno dell’attaccante in Italia per rinforzare il reparto offensivo a...

Leggi anche: Calciomercato Juve: scambio David Kolo Muani col Psg. Dirigenza al lavoro, cosa potrebbe succedere in estate

Temi più discussi: Juve, a Lecce ti giochi 75 milioni: senza Champions tutti a rischio, da Bernardo Silva a Thuram; Juventus, come cambia il calciomercato senza la Champions: la strategia; Mercato Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenari; Dalle uscite di Openda e David agli ingressi di Kolo Muani o Garcia: i possibili movimenti della Juventus.

Mentre la Juve si gioca la Champions, Spalletti irride i giornalisti: Abbiamo prenotato un pullman a due piani per i tanti acquisti di cui scrivete. Traducendo: sul mercato potremo fare ben poco Abbiamo dei doveri, ha ricordato l'allenatore alludendo a quel ch x.com

ESPN afferma che la Juventus ha concordato un pagamento di 40 milioni di euro per il giocatore del Club Brugge Joel Ordonez - reddit.com reddit

L'attaccante francese non ha mai nascosto di voler tornare in bianconero: i club si incontreranno nelle prossime settimaneL'attaccante francese non ha mai nascosto di voler tornare in bianconero: i club si incontreranno nelle prossime settimane ... gazzetta.it

Kolo Muani-Vlahovic, Spalletti ha scelto il nuovo attacco Juve con o senza Champions: come stanno le coseSul mercato lo saranno ancora di più. Pertanto si tastano i terreni giusti, quelli su cui vi è la certezza di poter atterrare senza correre il rischio di inciampare. E il nome è quello, non è mai ... tuttosport.com