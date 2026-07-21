Pronostico Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv | la quota è da sfruttare

La partita tra Sheriff Tiraspol e Maccabi Tel Aviv è la prima del secondo turno preliminare di Europa League. Lo Sheriff Tiraspol, primo in campionato con dieci punti in quattro giornate, punta a qualificarsi per il turno successivo. La gara si svolge in un contesto di qualificazione europea, con i due club che cercano di avanzare nel torneo. La partita sarà visibile in diretta, ma non sono stati specificati i canali di trasmissione.

Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Primo in classifica con dieci punti dopo quattro giornate di campionato, lo Sheriff Tiraspol sogna di andare avanti in Europa League. Sapendo, però, che subito il primo impegno è davvero complicato contro il Maccabi Tel Aviv, fresco di vittoria della Supercoppa contro il Beer Sheva. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà il primo incrocio, questo, tra i moldavi e gli israeliani. I padroni di casa si presentano a questo match, appunto, forti di sei risultati utili di fila dopo l’inizio del campionato e i due nel preliminare precedente, mentre il Tel Aviv sarà alla seconda uscita ufficiale, della prima vi abbiamo già dato conto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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