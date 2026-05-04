L’Hapoel Tel Aviv affronta il Real Madrid nella terza gara dei quarti di finale di Eurolega, in programma il 5 maggio 2026. La squadra israeliana ha perso entrambe le trasferte contro i madrileni nelle sfide precedenti. Le quote per questa partita sono state pubblicate dai bookmaker, con il Real Madrid favorito per la vittoria. La gara si svolge in un momento cruciale della competizione, con entrambe le squadre determinate a conquistare un passaggio alle semifinali.

L’Hapoel Tel Aviv è tornato torna a mani vuote dalle due trasferta contro il Real Madrid, con la seconda sconfitta, per 102-75, che è stata particolarmente pesante soprattutto se consideriamo che gli israeliani avevano chiuso il primo tempo sul +2 e contro un avversario privo di Tavares, fuori per un infortunio rimediato in Gara 1.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Hapoel Tel Aviv – Real Madrid, quarti di finale GARA 3 Eurolega 05-05-2026

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