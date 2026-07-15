Aluminij-Sheriff Tiraspol è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico Sembrava dovesse essere più semplice del previsto il turno preliminare di Europa League per lo Sheriff Tiraspol contro gli sloveni dell’Aluminij. E invece, lo zero a zero della scorsa settimana in casa tiene tutto aperto. (Profilo Instagram Certo, bisogna fare un discorso: cinque tiri in porta e 24 totali per lo Sheriff rimandano indietro dei numeri impietosi. Solamente la fortuna, e la poca qualità dimostrata sottoporta, hanno permesso alla squadra che giovedì giocherà in casa di rimanere a galla. In poche parole, questa, doveva essere una partita scritta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aluminij-Sheriff Tiraspol: la vittoria è quasi in cassaforte

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