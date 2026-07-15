Pronostico Aluminij-Sheriff Tiraspol | la vittoria è quasi in cassaforte
Lo Sheriff Tiraspol si trova avanti di due reti dopo la partita di andata contro l’Aluminij, giocata in trasferta. La squadra moldava ha segnato due gol senza subirne alcuno, lasciando poche speranze agli sloveni di recuperare nel ritorno. La sfida di ritorno si terrà tra pochi giorni, con il risultato che sembra ormai deciso a favore dello Sheriff Tiraspol.
Aluminij-Sheriff Tiraspol è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico Sembrava dovesse essere più semplice del previsto il turno preliminare di Europa League per lo Sheriff Tiraspol contro gli sloveni dell’Aluminij. E invece, lo zero a zero della scorsa settimana in casa tiene tutto aperto. (Profilo Instagram Certo, bisogna fare un discorso: cinque tiri in porta e 24 totali per lo Sheriff rimandano indietro dei numeri impietosi. Solamente la fortuna, e la poca qualità dimostrata sottoporta, hanno permesso alla squadra che giovedì giocherà in casa di rimanere a galla. In poche parole, questa, doveva essere una partita scritta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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