Vestri e Qarabag scendono in campo giovedì alle 22:00 per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. La partita si svolge in un stadio senza pubblico e sarà visibile in diretta streaming e in tv. Le formazioni sono state annunciate, con le squadre pronte a completare il passaggio senza rischiare troppo, puntando a mantenere il vantaggio accumulato nella gara di andata.

Vestri-Qarabag è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 22:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Qarabag è una squadra ormai abituata ai grandi palcoscenici europei. Nella passata stagione il club azero è riuscito addirittura ad ottenere il pass, non solo per la League Phase della coppa dalle grandi orecchie, ma anche per gli spareggi di qualificazione agli ottavi e regalarsi un doppio confronto (finito malissimo, ma tant’è) contro il Newcastle. (Instagram) – Ilveggente.it Non sorprende più di tanto, dunque, la roboante vittoria con cui la squadra di Gurban Gurbanov giovedì scorso ha spezzato i sogni degli islandesi del Vestri, strapazzati 3-0 allo stadio Behramov di Baku. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Vestri-Qarabag: completano l’opera senza strafare

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