Pronostico Hammarby-Anderlecht | una gara da GOL
L'incontro tra Hammarby e Anderlecht, valido per il secondo turno preliminare di Europa League, si giocherà in trasferta per l'Anderlecht. L'Hammarby ha già iniziato il campionato, quindi è più avanti nella preparazione rispetto alla squadra belga. La partita si preannuncia ricca di gol, secondo le previsioni. La gara sarà trasmessa in diretta e sarà disponibile anche in streaming.
Hammarby-Anderlecht è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Il fatto che l’Hammarby abbia cominciato da un pezzo il campionato – quindi è molto più avanti nella preparazione – potrebbe essere un fattore. Ovvio, se andassimo a guardare in generale il passato ma anche le qualità tecniche di queste due squadre, è evidente che gli ospiti poi partano favoriti. E, alla fine di questi 180 minuti, l’Anderlecht dovrebbe anche riuscire a superare il turno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La gara in questione, comunque, sotto l’aspetto prettamente del risultato finale, si potrebbe considerare come una delle classiche triple. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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