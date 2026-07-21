Pronostico Hammarby-Anderlecht | una gara da GOL

Notizia in breve

L'incontro tra Hammarby e Anderlecht, valido per il secondo turno preliminare di Europa League, si giocherà in trasferta per l'Anderlecht. L'Hammarby ha già iniziato il campionato, quindi è più avanti nella preparazione rispetto alla squadra belga. La partita si preannuncia ricca di gol, secondo le previsioni. La gara sarà trasmessa in diretta e sarà disponibile anche in streaming.