Domani si sfidano nella prima giornata dei playoff di Serie C le squadre di Casertana e Crotone, due formazioni pronte a contendersi il passaggio del turno. La partita si presenta come un match da gol, con entrambe le squadre che puntano a mettere a segno punti importanti per avanzare nel torneo. La Casertana ha il vantaggio di poter decidere l’esito anche con un pareggio, grazie alla regola del doppio risultato.

La Casertana parte ovviamente avvantaggiata in questo turno dei playoff perché se la può giocare con il doppio risultato. Ma il Crotone all’inizio dell’anno era stato costruito con altri obiettivi, magari quelli di promozione diretta. Alcune vicissitudine nel corso della stagione hanno cambiato prospettiva. Ma questa squadra ha chiuso sicuramente bene. Ora, sia all’andata che al ritorno la Casertana ha fatto punti: uno in trasferta e tre in casa. Quindi sulla carta non c’è il due senza tre. Ma è evidente che le qualità tecniche del Crotone in questo match, soprattutto quelle relative al reparto offensivo, potrebbero fare la differenza. Nel corso delle ultime dieci partite giocate, infatti, i calabresi sono riusciti a segnare in 9 occasioni.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Casertana-Crotone: è una gara da gol

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