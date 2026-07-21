Pronostico Dinamo Kiev-PAOK | per Lisci subito un esame difficile

La partita tra Dinamo Kiev e PAOK, valida per il secondo turno preliminare di Europa League, si gioca con il PAOK affidato alla guida di Alessio Lisci. La gara d’andata rappresenta un primo esame difficile per l’allenatore, con il pronostico che favorisce la squadra di casa. La partita sarà trasmessa in diretta, ma non sono stati ancora annunciati i dettagli sulla piattaforma di visione.

Dinamo Kiev-PAOK è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Il PAOK ha deciso di ad Alessio Lisci in panchina. Il tecnico italiano ha subito un compito importante, cercare di portare la squadra in Europa League. Non è semplice: la Dinamo Kiev ha esperienza, intanto, e una rosa decisamente di livello. Il fatto di giocare in casa la seconda sfida può aiutare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vero che anche i greci hanno un certo tipo di dimestichezza con gare del genere. Parliamo pur sempre di un club che di solito si affaccia a questo livello di manifestazioni. Ma si deve anche capire che la... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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