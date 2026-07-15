Pronostico Universitatea Cluj-Dinamo Kiev | adesso la fortuna gira

Nella partita di ritorno del primo turno preliminare di Europa League, Universitatea Cluj ha battuto la Dinamo Kiev con un punteggio di 2-1. La formazione ucraina aveva perso la sfida d’andata, lasciando aperto il discorso qualificazione. La gara si è svolta in Romania, con Universitatea Cluj che ha segnato i due gol decisivi nel secondo tempo. La Dinamo Kiev ha trovato il gol della bandiera negli ultimi minuti.

Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico Alla Dinamo Kiev è andata male nella sfida d’andata contro l’Universitatea Cluj della scorsa settimana. Ventisette tiri totali, 12 in porta. E uno zero a zero che profuma clamorosamente di beffa. Pronostico Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il divario tecnico contro l’Universitatea Cluj però – che è una squadra diversa da quella che tutti noi conosciamo – è stato evidente. E alla fine si rivedrà anche nel match in programma nella serata di giovedì. Stavolta però la fortuna dovrebbe girare a favore della truppa ucraina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj | Europa League 2026 Round 1 Preview & Prediction

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