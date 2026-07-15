Pronostico Universitatea Cluj-Dinamo Kiev | adesso la fortuna gira

Da ilveggente.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella partita di ritorno del primo turno preliminare di Europa League, Universitatea Cluj ha battuto la Dinamo Kiev con un punteggio di 2-1. La formazione ucraina aveva perso la sfida d’andata, lasciando aperto il discorso qualificazione. La gara si è svolta in Romania, con Universitatea Cluj che ha segnato i due gol decisivi nel secondo tempo. La Dinamo Kiev ha trovato il gol della bandiera negli ultimi minuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Universitatea Cluj-Dinamo Kiev è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico  Alla Dinamo Kiev è andata male nella sfida d’andata contro l’Universitatea Cluj della scorsa settimana. Ventisette tiri totali, 12 in porta. E uno zero a zero che profuma clamorosamente di beffa. Pronostico Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il divario tecnico contro l’Universitatea Cluj però – che è una squadra diversa da quella che tutti noi conosciamo – è stato evidente. E alla fine si rivedrà anche nel match in programma nella serata di giovedì. Stavolta però la fortuna dovrebbe girare a favore della truppa ucraina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico universitatea cluj dinamo kiev adesso la fortuna gira
© Ilveggente.it - Pronostico Universitatea Cluj-Dinamo Kiev: adesso la fortuna gira
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj | Europa League 2026 Round 1 Preview & Prediction

Video Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj | Europa League 2026 Round 1 Preview & Prediction

Notizie e thread social correlati

Pronostico Dinamo Kiev-Universitatea Cluj: la differenza la fa il giovane bomberIl match tra Dinamo Kiev e Universitatea Cluj si svolge giovedì alle 19:00, valido per il primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27.

Mercato Milan Live | Diavolo su Ponomarenko della Dinamo Kiev, il nuovo ShevaIl Milan ha messo nel mirino un giocatore della Dinamo Kiev, Ponomarenko, considerato un possibile nuovo Sheva.

Temi più discussi: Pronostico Dinamo Kiev-Universitatea Cluj: la differenza la fa il giovane bomber; Supercoppa romena, Univ. Craiova-Cluj: pronostico e probabili formazioni; Universitatea Cluj-Dinamo Kiev 16 Luglio: Ancora Tutto In Bilico 14/07/2026; Pronostico FC Universitatea Cluj - FC Dynamo Kiev - Europa League.

pronostico universitatea cluj pronostico universitatea cluj dinamoPronostico Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj – 9 Luglio 2026Il debutto europeo al UEFA Europa League tra Dynamo Kyiv e Universitatea Cluj, in programma il 9 Luglio 2026 alle 19:00 alla Motor Lublin Arena in Polonia, ... news-sports.it

pronostico universitatea cluj pronostico universitatea cluj dinamoPronostico Dinamo Kiev-Universitatea Cluj: la differenza la fa il giovane bomberDinamo Kiev-Universitatea Cluj è un match valido per le qualificazioni all'Europa League e si gioca giovedì alle 19:00: pronostico. ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web