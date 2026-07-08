Pronostico Dinamo Kiev-Universitatea Cluj | la differenza la fa il giovane bomber
Il match tra Dinamo Kiev e Universitatea Cluj si svolge giovedì alle 19:00, valido per il primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. La partita si gioca in Ucraina e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. La differenza potrebbe essere determinata dal giovane attaccante della squadra ucraina, che si propone come protagonista nel tentativo di superare il primo ostacolo europeo. Le probabili formazioni sono state annunciate nelle ultime ore.
Dinamo Kiev-Universitatea Cluj è un match valido per il primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La Dinamo Kiev nell’ultimo campionato non è riuscita a difendere il titolo vinto l’anno prima, arrivando solamente quarta e a -15 dai rivali dello Shakhtar Donetsk, tornati sul trono d’Ucraina. Una stagione nel complesso deludente, “salvata” però dalla vittoria della coppa nazionale (3-1 al Chernihiv in finale), fondamentale per garantirsi quantomeno il pass per i turni preliminari di Europa League. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dynamo Kiev - Universitatea Cluj Prono Ligue Europa 2026 - 2027
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