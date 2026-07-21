La partita tra Coritiba e Palmeiras si giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 ora italiana, valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao. La sfida si svolgerà senza variazioni nelle formazioni di partenza, nonostante l’emergenza di alcuni giocatori assenti. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Coritiba-Palmeiras è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Palmeiras, capolista del Brasileirao, torna in campo dopo la lunga sosta per i Mondiali. E lo fa sul prato dell’Estadio Antonio Couto di Coritiba, che riapre i cancelli dopo due mesi in cui è stato oggetto di ristrutturazione. Il Verdao a fine maggio aveva ottenuto la seconda vittoria di fila in campionato, battendo 1-0 la Chapecoense nonostante l’espulsione di Allan a fine primo tempo. Un successo che ha permesso alla squadra di Abel Ferreira di portarsi a +7 sul Flamengo (travolto 3-0 nello scontro diretto del 24 maggio) che deve però ancora recuperare una partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Coritiba-Palmeiras: l’emergenza non modifica i rapporti di forza

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