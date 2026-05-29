Pronostico Palmeiras-Chapecoense | non mollare la presa

La partita tra Palmeiras e Chapecoense si disputerà domenica nella diciottesima giornata del campionato brasiliano. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sono state indicate le probabili formazioni delle due squadre. I giocatori scenderanno in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti, senza ulteriori dettagli sul risultato. La sfida si svolgerà in un contesto di classifica e risultati recenti, senza annunci di modifiche o eventi particolari legati alla partita.

Palmeiras-Chapeconense è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria sul Flamengo della scorsa settimana ha fatto allungare in maniera importante il Palmeiras in classifica. Adesso – anche se i biancoverdi hanno una partita in più – il margine è di sette punti. Potrebbero essere quattro in realtà, ma rimane comunque un margine da non sottovalutare. Pronostico Palmeiras-Chapeconense: non mollare la presa (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà importante riuscire a mantenere il passo in questo momento che appare lo snodo cruciale della stagione. Lo scontro diretto messo in cassaforte in trasferta tra le altre cose ha dato alla squadra quella sensazione di potersi riprendere tutto quello che lo scorso anno è di fatto andato perso nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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