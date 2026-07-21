Il ritiro estivo della Pro Patria in Valtellina è stato cancellato. L’hotel che avrebbe dovuto ospitare la squadra non ha confermato la disponibilità, impedendo il soggiorno programmato. Nel frattempo, il closing del trasferimento societario rimane in sospeso, e le visite mediche dei giocatori sono state annullate. La squadra non ha ancora formalizzato nuove date per la preparazione estiva. La situazione mantiene incertezza sulle prossime mosse del club.

Busto Arsizio (Varese), 21 luglio 2026 – Il segnale più preoccupante arriva lontano da Busto Arsizio, tra le montagne della Valtellina. L'hotel Delle Alpi di Sondalo, che da giovedì avrebbe dovuto ospitare la Pro Patria per il ritiro estivo, non accoglierà la squadra. La prenotazione è stata infatti annullata, mentre sono state cancellate anche le visite mediche dei giocatori. Due decisioni che alimentano i dubbi sul futuro immediato del club e sulla trattativa per il passaggio di proprietà. TVRCOR â€“ Pro Patria vs Alcione â€“ 31a giornata di Serie C Lega Pro â€“ 07-03-2026 â€“ Stadio Carlo Speroni Busto Arsizio (VA) nella foto tifosi Pro Patria Â©TVRCOR Corradin Roberto - AGENZIA ALDO LIVERANI SAS La preoccupazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pro Patria, il closing è ancora in alto mare e intanto saltano il ritiro estivo in Valtellina e le visite mediche

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