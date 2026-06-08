Il palleggio del Volley Bergamo 1991 è giovane e azzurro | ufficiale l’innesto di Safa Allaoui in regia

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Safa Allaoui come nuova palleggiatrice per la stagione 202627. La giocatrice, giovane e considerata una delle promesse più promettenti del volley italiano, si unirà al roster già composto da altri talenti emergenti. La società ha ufficializzato l’accordo, confermando il focus sul rafforzamento del reparto di regia con un’attenzione particolare ai giocatori provenienti dal settore giovanile.

Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 continua a costruire il proprio futuro puntando sui migliori talenti emergenti della pallavolo italiana e accoglie nel roster della stagione 202627 la palleggiatrice Safa Allaoui, una delle prospettive più interessanti del panorama nazionale. Si tratta dell’ultimo tassello che va a completare il roster rossoblù. Classe 2006, 185 centimetri di altezza, Allaoui rappresenta un investimento di grande valore per il progetto tecnico rossoblù: una giocatrice giovane ma già dotata di personalità, qualità tecniche e visione di gioco, caratteristiche che ne hanno accompagnato la crescita nelle ultime stagioni e che oggi la collocano tra le atlete più promettenti della nuova generazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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