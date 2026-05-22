Esperienza in regia per il Volley Bergamo 1991 | arriva la palleggiatrice Ilaria Battistoni

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Ilaria Battistoni come nuova palleggiatrice della squadra. La giocatrice arriva dopo aver giocato in diverse squadre e si unisce al roster in vista delle prossime competizioni. La sua esperienza e le sue capacità tecniche sono state valutate come un rinforzo importante per il team. La società ha confermato l’operazione senza fornire ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulle modalità di inserimento nel gruppo.

Il Volley Bergamo 1991 accoglie una nuova protagonista per la cabina di regia che con le partenze di Eze e Carraro è rimasta totalmente sguarnita e sarà ristrutturata: il primo arrivo è quello di Ilaria Battistoni, palleggiatrice di grande esperienza e personalità, pronta a mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio del nuovo gruppo rossoblù. Classe, visione di gioco e leadership: Battistoni porta a Bergamo un percorso costruito negli anni tra Serie A1 e A2, maturando esperienze importanti in piazze di alto livello e confrontandosi con alcune delle realtà più competitive del panorama nazionale. Una carriera che l’ha vista crescere passo dopo passo, diventando una giocatrice affidabile, capace di guidare il ritmo della squadra e trasmettere equilibrio nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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