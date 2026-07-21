Primo giorno di scuola per la Robur! Ventotto convocati agli ordini di Voria

La squadra ha iniziato ufficialmente la preparazione pre stagionale con 28 giocatori convocati. Dopo il raduno mattutino, il gruppo ha svolto un allenamento nel tardo pomeriggio sul campo Bertoni dell’Acquacalda, sede utilizzata anche lo scorso anno. L’allenatore ha diretto la sessione, che ha segnato l’avvio della nuova stagione. La squadra si prepara ora alle prossime fasi di preparazione in vista delle competizioni ufficiali.

Primo ‘giorno di scuola’ per la nuova Robur che ieri, dopo essersi radunata al mattino ha effettuato nel tardo pomeriggio un allenamento al campo Bertoni dell’Acquacalda, che sarà, per il secondo anno di fila la sede della preparazione pre stagionale dei bianconeri. Tutti presenti i 28 convocati da mister Gill Voria e dal suo nutrito staff tecnico. Fanno parte di questo elenco i portieri Michielan (2007), Palazzi (2009) e Perrone (2007); i difensori Cavallari, Cecconi, Conti, Guglielmino (2008), Lapadatovic (2007), Monteverde (2006), Parente (2006), Somma e Zanoni; i centrocampisti Barbera, Giardinelli (2008), Mastalli, Neri (2007), Periccioli (2008), Rogani (2007), Rossi (2006), Sabelli, Tittocchia (2008) e Vlahovic e gli attaccanti Andolfi, Ciofi, Lipari, Loconte (2006), Nardi e Rossetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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