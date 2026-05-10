Vai Robur! Battere Prato per la finale Voria | Concentrazione e attenzione

Oggi si gioca una semifinale di playoff tra la squadra di casa e la formazione ospite. Il tecnico, Gill Voria, ha evidenziato l'importanza della concentrazione e dell’attenzione per affrontare la partita. Per Voria, questa sfida rappresenta non solo un passaggio verso la finale, ma anche l’inizio di un nuovo percorso per la squadra. La partita si svolge in un clima di attesa e determinazione.

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