Vai Robur! Battere Prato per la finale Voria | Concentrazione e attenzione
Oggi si gioca una semifinale di playoff tra la squadra di casa e la formazione ospite. Il tecnico, Gill Voria, ha evidenziato l'importanza della concentrazione e dell’attenzione per affrontare la partita. Per Voria, questa sfida rappresenta non solo un passaggio verso la finale, ma anche l’inizio di un nuovo percorso per la squadra. La partita si svolge in un clima di attesa e determinazione.
Per Gill Voria (nella foto), la partita di oggi, non è solo una semifinale play off. Ma è, deve essere, il primo passo di un nuovo cammino. Con quale spirito il Siena si appresta a sfidare il Prato? "Con la consapevolezza di dover raddoppiare la concentrazione e l’attenzione, e di dover vincere i duelli individuali, fondamentali per portare a casa la vittoria. Sì, abbiamo un solo risultato a disposizione, ma per mentalità non siamo molto sparagnini, anzi, a volte andiamo anche troppo alla ricerca del gol, rischiando di concedere qualcosa agli avversari". La gara potrebbe spalmarsi sui 120 minuti: può essere un vantaggio? "Per noi non tanto in questo momento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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