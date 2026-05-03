La Robur va all’assalto del Trestina Voria | E’ una partita che conta tanto

Questo pomeriggio, nello stadio Artemio Franchi, si disputerà la partita finale della stagione regolare 20252026 tra la squadra locale e il Trestina. La gara rappresenta l’ultimo incontro del campionato e determinerà le classifiche finali. Tra i giocatori, si è espresso il portiere, sottolineando l’importanza della partita e il desiderio di ottenere un risultato positivo. La sfida si svolgerà nel rispetto delle norme sportive e senza ulteriori eventi previsti.

Questo pomeriggio, lo stadio Artemio Franchi ospiterà l’ultimo atto della stagione regolare 20252026 della Robur. All’ombra di San Domenico arriverà il Trestina: per la squadra di Gill Voria (nella foto), l’ultima occasione per salire sul podio, quindi poter giocare in casa la prima sfida dei play-off, domenica prossima. Pur nella speranza che chi è davanti compia un passo falso. Andare a medaglia sarebbe il finale migliore per una stagione che, a un certo punto, sembrava compromessa e che, invece, dall’arrivo del tecnico, ha assunto tutta un’altra prospettiva. Mister, la Robur è attesa oggi da una partita decisiva. "Una partita che per noi conta tanto, una partita importante, come lo sono state le ultime 12-13: nei prossimi 90 minuti si delineerà la griglia play off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Robur va all’assalto del Trestina. Voria: "E’ una partita che conta tanto" Notizie correlate Leggi anche: La Robur va assalto del San Donato. Voria: "Necessaria la giusta mentalità" Leggi anche: La Robur si lancia all’assalto del Prato. Voria: "Questi punti valgono doppio" Contenuti utili per approfondire Si parla di: BASKET La Robur et Fides vola in semifinale di DR1, l’Assigeco chiude domenica la Serie B Nazionale; Robur: Voria tra contratto e ambizioni: L’obiettivo? Voglio sempre vincere. La Robur va all’assalto del Trestina. Voria: E’ una partita che conta tantoQuesto pomeriggio, lo stadio Artemio Franchi ospiterà l’ultimo atto della stagione regolare 2025/ 2026 della Robur. All’ombra di San ... sport.quotidiano.net