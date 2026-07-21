Sono stati ufficialmente consegnati all’impresa aggiudicataria dell’appalto i lavori che interessano la scuola primaria "Dante Alighieri" e la piscina comunale. L’obiettivo è migliorare l’ efficienza energetica degli edifici pubblici, ridurre i consumi, contenere i costi di gestione e riqualificare alcune parti della struttura natatoria che necessitano di opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. Sul fronte scuola, l’intervento vale oltre 1,1 milioni di euro, finanziato in larga parte dalla Regione per oltre 867 mila euro, il resto da fondi comunali. Per la piscina il quadro economico per l’efficientamento supera i 330 mila euro, di cui quasi 250 mila di contributo regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primi passi verso il restyling della piscina comunale

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