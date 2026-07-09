Verso la nuova piscina comunale | cantiere allestito e scavo in partenza

A Pisa, è stato avviato il cantiere per la costruzione di una nuova piscina comunale nell’area dietro il Palazzetto dello Sport in via degli Atleti Azzurri Pisani a Barbaricina. Sono stati allestiti i lavori e si prevede l’inizio dello scavo nelle prossime settimane. L’intervento riguarda la realizzazione di una struttura pubblica destinata ad attività sportive e ricreative. Il progetto è stato ufficialmente avviato con la preparazione del sito e l’allestimento del cantiere.

Pisa, 8 luglio 2026 – Cantiere allestito nell’area retrostante al Palazzetto dello Sport in via degli Atleti Azzurri Pisani a Barbaricina, per la costruzione della nuova piscina comunale. Dopo la consegna dei lavori alla ditta incaricata lo scorso 13 maggio, l’area è stata spianata e delimitata nelle scorse settimane, e nei prossimi giorni partono le operazioni di scavo. Durante il periodo estivo verranno gettate le fondamenta, mentre a settembre si procederà a montare la struttura prefabbricata che arriverà in loco composta da moduli da montare. Si prevede dunque che per il mese di ottobre si inizierà già a vedere la struttura esterna montata, e da novembre le lavorazioni si sposteranno all’interno del prefabbricato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Nuova piscina comunale: lavori al termine ad agosto, apertura verso fine 2026

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