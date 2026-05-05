Verso la nuova piscina comunale a Barbaricina | al via i lavori
Recentemente è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di una nuova piscina comunale nell’area sportiva di Barbaricina. I lavori sono quindi pronti a partire, segnando l’inizio di un intervento che interesserà quella zona. La realizzazione della piscina si inserisce in un piano di sviluppo dell’impiantistica sportiva comunale, con l’obiettivo di ampliare l’offerta per gli utenti locali.
Con l’approvazione del progetto esecutivo nei giorni scorsi, sono in partenza i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale nell’area sportiva di Barbaricina. La prossima settimana, entro venerdì 15 maggio, la ditta incaricata inizierà la cantierizzazione dell’area dietro al.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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