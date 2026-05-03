Caro carburanti prezzi di benzina e diesel oggi | verde sfiora 1,9 euro al litro

Nella giornata di oggi, i prezzi dei carburanti lungo le strade italiane si attestano a circa 1,89 euro al litro per la benzina e a poco più di 2,04 euro per il gasolio, secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questi valori si riferiscono alla modalità self service e rappresentano un aggiornamento rispetto alle settimane precedenti.

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi domenica 3 maggio 2026 il costo in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 eurol per la benzina e 2,047 eurol per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,956 eurol per la benzina e 2,117 eurol per il gasolio. Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Una stangata per chi rientra dal Ponte del 1 maggio. Grazie alla pessima idea del governo di ridurre il taglio delle accise sulla benzina addirittura di 15 cent, ossia 18,3 cent...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caro carburanti, prezzi di benzina e diesel oggi: verde sfiora 1,9 euro al litro Notizie correlate Carburanti, prezzi oggi: diesel oltre i 2 euro/litro, benzina sfonda quota 1,8(Adnkronos) – Mercati petroliferi ancora estremamente agitati, con quotazioni in saliscendi: ieri tonfo per benzina e gasolio, che restano tuttavia... Prezzi dei carburanti alle stelle: a Parma il diesel sfiora i 2.4 euro al litroIl prezzo dei diesel, a Parma, nella giornata di martedì 31 marzo, ha raggiunto la quota di 2 euro e 399 centesimi al litro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caro carburanti, nuovo taglio delle accise modulato: ecco quanto costa fare il pieno a Roma; Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Carburanti: dal 1° maggio il gasolio italiano potrebbe diventare il più caro d’Europa; Scadenza taglio accise: rischio aumento record del gasolio in Italia. Caro carburanti e taglio accise, risorse spostate a sostegno del prezzo del dieselIl terzo provvedimento in 40 giorni estenderà il taglio delle accise ma andrà a sostenere maggiormente il prezzo del diesel rispetto alla benzina. Le anticipazioni ... auto.it Carburanti, il pieno diventa più caro: al rientro dal Ponte arriva il rincaro e scoppia il caso acciseIl gasolio resta sopra quota 2 euro al litro. Sulla rete autostradale benzina a 1,956, mentre l’Unione Nazionale Consumatori attacca il governo ... affaritaliani.it Caro #carburanti: il nuovo taglio delle #accise durerà solo fino al 10 maggio. La prima comunicazione indicava invece il 21 maggio come data di scadenza. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/carburante-taglio-delle-accise-fino-al-10- - facebook.com facebook Caro carburanti, nuovo taglio delle accise "modulato": ecco quanto costa fare il pieno a Roma ift.tt/9qwhfyK x.com