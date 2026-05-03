Caro carburanti prezzi di benzina e diesel oggi | verde sfiora 1,9 euro al litro

Da iltempo.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, i prezzi dei carburanti lungo le strade italiane si attestano a circa 1,89 euro al litro per la benzina e a poco più di 2,04 euro per il gasolio, secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questi valori si riferiscono alla modalità self service e rappresentano un aggiornamento rispetto alle settimane precedenti.

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi domenica 3 maggio 2026 il costo in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 eurol per la benzina e 2,047 eurol per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,956 eurol per la benzina e 2,117 eurol per il gasolio. Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Una stangata per chi rientra dal Ponte del 1 maggio. Grazie alla pessima idea del governo di ridurre il taglio delle accise sulla benzina addirittura di 15 cent, ossia 18,3 cent...🔗 Leggi su Iltempo.it

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