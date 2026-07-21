Mercoledì a Milano e in Lombardia sarà soleggiato con temperature tra 21°C e 30°C.

Mercoledì, a Milano sarà una giornata soleggiata con un caldo accettabile, infatti la temperatura più alta toccherà i 30°C, la più bassa scenderà a 21°C circa. La giornata sarà caratterizzata da un regime di alta pressione. Anche sul resto della Lombardia ci saranno generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 30-31°C. Poche novità per giovedì, infatti sia a Milano sia sul resto della regione il bel tempo sarà prevalente. Le temperature non subiranno grosse variazioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo mercoledì 22 luglio: a Milano e in Lombardia tempo soleggiato, temperature accettabili

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Mercoledì 01 luglio 2026

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