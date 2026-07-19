Lunedì a Milano e in Lombardia le temperature massime saranno leggermente più basse rispetto ai giorni precedenti, con un clima meno caldo. La pressione atmosferica registra una lieve diminuzione. Il cielo si presenterà sereno e soleggiato durante tutta la giornata, senza precipitazioni previste. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, con poche nubi e assenza di pioggia.

Pressione che inizia a diminuire lievemente; clima meno rovente. Lunedì, a Milano farà un po' meno caldo di giorno ma il tempo sarà stabile e soleggiato. Qualche addensamento nuvoloso sui settori alpini, specie al pomeriggio. Martedì, sul capoluogo della Lombardia avremo una mattinata con qualche isolato piovasco, poi bel tempo prevalente. Sul resto della regione aumenterà l'instabilità, in particolare sui rilievi, dove ci saranno dei temporali anche forti. Calo termico su tutta la regione. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo lunedì 20 luglio: a Milano e in Lombardia clima meno caldo ma il tempo sarà stabile e soleggiato

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Domenica 12 aprile 2026

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