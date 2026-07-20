Martedì a Milano e in Lombardia il cielo sarà prevalentemente sereno durante il giorno, con temperature massime di 31°C e minime di 23°C. Tuttavia, entro sera si formerà un forte temporale, accompagnato da un calo della pressione atmosferica. La giornata si caratterizza per condizioni di tempo stabile fino alle ore serali, quando si verificherà un improvviso peggioramento.

La pressione è in diminuzione. Martedì, a Milano avremo condizioni di tempo spesso soleggiato, entro sera è atteso un forte temporale. La temperatura più alta si fermerà a 31°C, la più bassa a 23°C. Sul resto della Lombardia l'atmosfera sarà instabile con la possibilità di temporali forti a carattere irregolare. Mercoledì, pressione in aumento. Sia a Milano sia sul resto della regione ci sarà bel tempo con cielo poco nuvoloso. Caldo gradevole e diminuzione delle temperature notturne. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo martedì 21 luglio: a Milano e in Lombardia tempo soleggiato, entro sera un forte temporale

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