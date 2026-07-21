Un fronte temporalesco si sta formando in sette regioni italiane, con piogge e temporali previsti da domani. La perturbazione porterà un calo delle temperature, che scenderanno sensibilmente rispetto ai giorni precedenti. La fase di maltempo dovrebbe durare fino a fine settimana, accompagnata da un calo del caldo che ha interessato gran parte del Paese nelle ultime ore. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche con condizioni di instabilità diffuse.

L'ondata di caldo che ha interessato gran parte dell'Italia sta mostrando i primi segnali di cedimento. I temporali che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto le regioni del Nord, ma anche alcune aree del Centro e del Sud, indicano infatti un progressivo indebolimento dell'anticiclone, che sta lasciando spazio all'ingresso di correnti più instabili. Nei prossimi giorni il ricambio d'aria favorirà un graduale calo delle temperature e un aumento dell'instabilità atmosferica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Previsioni meteo, allerta in 7 regioni. Da domani temporali, piogge e caldo in picchiata fino al fine settimana

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Allerta Meteo, oggi e domani il picco dei temporali di calore. E luglio inizia con forte maltempo!

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