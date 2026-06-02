Previsioni meteo allerta per forti temporali a Livorno dalla sera del 2 giugno fino a domani
Una perturbazione sta portando forti temporali a Livorno, con allerta in vigore dalla sera del 2 giugno fino alla sera del giorno successivo. Le previsioni indicano temporali intensi e piogge abbondanti nella zona, che potrebbero causare disagi e allagamenti. La condizione meteo resta instabile, con le precipitazioni che si intensificano nel corso delle ore. Le autorità hanno raccomandato attenzione e prudenza ai residenti.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLe belle giornate che hanno caratterizzato gli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno sembrano avere le ore contate. A partire dalle 22 di stasera e fino alle 12 di domani, mercoledì 3 giugno, la sala operativa della protezione civile regionale ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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METEO: STOP AL CALDO, CROLLO TERMICO E FORTI TEMPORALI SULL'ITALIA IL PONTE DEL 2 GIUGNO - ANALISI
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ÈTv Marche. . Dopo il maggio più caldo degli ultimi 80 anni, arrivano i temporali. Mercoledì in particolare allerta gialla. Ecco il punto con il meteo della Protezione Civile regionale delle Marche con le previsioni per i prossimi giorni. facebook
Ho bisogno di suggerimenti per la guida con l'attuale allerta meteo nel Nord Est reddit
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