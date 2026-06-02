Previsioni meteo allerta per forti temporali a Livorno dalla sera del 2 giugno fino a domani

Da livornotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una perturbazione sta portando forti temporali a Livorno, con allerta in vigore dalla sera del 2 giugno fino alla sera del giorno successivo. Le previsioni indicano temporali intensi e piogge abbondanti nella zona, che potrebbero causare disagi e allagamenti. La condizione meteo resta instabile, con le precipitazioni che si intensificano nel corso delle ore. Le autorità hanno raccomandato attenzione e prudenza ai residenti.

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